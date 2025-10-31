TOY’S HORRORS- Halloween 2025 Le Point Ephémère Paris

Il est 20h. Un mystérieux magasin ouvre enfin ses portes au bord du canal, noyé de brume.

Sous l’arche illuminée de Toy’s Horrors, la foule s’amasse, fascinée par les figurines géantes et les néons tremblotants des vitrines. Mais quelque chose se trame à l’intérieur.

L’ambiance est électrique. La musique pulse, les verres s’entrechoquent, l’excitation monte. Puis, à minuit, tout chavire. Les poupées s’animent. Leurs yeux s’embrasent d’une lueur malsaine, leurs sourires se déchirent… Ce ne sont plus des jouets, mais des invités bien réels. Affamés.

Sur scène, les groupes se succèdent, les DJ martèlent des kicks démoniaques. La piste de danse se change en arène. Entre deux éclairs de stroboscope, rires et hurlements se confondent, les corps virevoltent, comme possédés.

La fête se prolonge jusqu’au bout de la nuit. Mais personne ne sait qui sera encore debout lorsque la musique s’arrêtera. Ni à quel prix.

Aucune obligation de venir costumé.e.s mais vous pouvez quand même ressortir vos plus belles parures de jouets, de nounours et de poupées maléfiques

Pour Halloween 2025, Point Éphémère se transforme en magasin de jouets hantés !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 20h00 à 05h00

payant

15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

