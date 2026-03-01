Trace à qui es-tu ?

Lion-en-Sullias Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

En rive droite du fleuve royal, le site d’Entre-les-Levées conserve encore quelques stigmates de son utilisation passée. À

l’extraction de granulats et au maraîchage, ont succédé pelouses et prairies caractéristiques des bords de Loire. Leur

juxtaposition aux grèves du domaine public fluvial en fait un espace naturel cohérent préservé par le Conservatoire depuis

1994, en propriété pour 20 ha, complétée par une convention avec l’Etat pour la gestion du domaine public fluvial signée en

2015. L’ensemble est riche d’une multitude d’espèces animales et végétales typiquement ligérienne.

Mais qui est passé par là ?

Info ! Cette animation est soumise à l’évolution de la météo ; sa date et les modalités de participation sont susceptibles d’évoluer. 5 .

Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

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English :

L’événement Trace à qui es-tu ? Lion-en-Sullias a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SULLY-SUR-LOIRE