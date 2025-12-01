Trace PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement

Trace

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 15h30. PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Spectacle musical et théâtral tout public à partir de 7 ansEnfants

Festival Tous en sons !



Un service pédiatrique d’un grand hôpital.

On y entend des rires et des témoignages ; on y perçoit des émotions.

À travers les mots des enfants, chantés et joués, il questionne les traces que chacun·e y laisse.

Résultat d’une collecte de plus de 10 ans de récits et de dessins d’enfants hospitalisés, ce spectacle en est le résultat rempli de vie, de souvenirs et d’humanité. .

PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Musical and theatrical show for all ages 7 and up

