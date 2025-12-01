Trace PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement
Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 15h30. PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-12-21 15:30:00
Spectacle musical et théâtral tout public à partir de 7 ans
Festival Tous en sons !
Un service pédiatrique d’un grand hôpital.
On y entend des rires et des témoignages ; on y perçoit des émotions.
À travers les mots des enfants, chantés et joués, il questionne les traces que chacun·e y laisse.
Résultat d’une collecte de plus de 10 ans de récits et de dessins d’enfants hospitalisés, ce spectacle en est le résultat rempli de vie, de souvenirs et d’humanité. .
English :
Musical and theatrical show for all ages 7 and up
