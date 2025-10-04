Trace, par la Compagnie Esquisses Théâtre du Soleil Paris

Festival Départ d’Incendies — La deuxième édition

Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.

Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près

de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations,

la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant

libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et

extérieure.

Parmi les nouvelles troupes de cette édition, la Compagnie Esquisses sera présente le 04 et 05 octobre 2025, pour sa création Trace.

Trace, par la Compagnie Esquisses

Trace est une écriture collective, où les regards, les âges et les sensibilités se croisent. Le cirque et la danse s’y rencontrent naturellement, comme deux langages complémentaires du mouvement. Chaque mouvement porte une empreinte, une mémoire laissée par d’autres, parfois volontaire, parfois involontaire. Les corps dialoguent, glissent, portent, trébuchent, recommencent. Ils racontent l’innocence et la bêtise joyeuse de l’enfant, la tendresse maladroite des liens, la mémoire qui habite les lieux et les objets. C’est dans ce décor intime que résonnent nos corps et nos voix.

DISTRIBUTION

Danseuses : Jeanne Foucoin , Laurie Benkrim

Circassienne : Chloé Bouyer

Regard extérieur : La compagnie Les Schini’s

Détails pratiques

Lieu : Théâtre du Soleil, Paris

Pour réserver en ligne ou plus d’informations, cliquez ici.

durée estimée ~ 45 min

Discussion bord plateau à l’issue des représentations

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

AUTRES ACTIVITÉS DE LA TROUPE



Le vendredi 3 octobre à 19h15, la troupe vous propose un stand « Venez témoigner » où le public peut venir écrire, partager leurs histoires, leurs pensées et leurs souvenirs.

De cet atelier, nous créerons une exposition éphémère que nous placerons à côté de la scène pour que le public puisse continuer à s’exprimer tout au long du week-end. Ils pourront également écrire leurs retours et ressenti sur notre spectacle.

Né d’une rencontre intergénérationnelle entre enfants et résidents d’EHPAD, ce projet célèbre la mémoire partagée, l’empreinte des autres en nous, ce fil sensible qui nous relie.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 14h30 à 15h15

Le samedi 04 octobre 2025

de 17h30 à 18h15

payant

De 8 à 18 euros.

Réservation sur place ou en ligne.

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T20:30:00+02:00

fin : 2025-10-05T18:15:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T17:30:00+02:00_2025-10-04T18:15:00+02:00;2025-10-05T14:30:00+02:00_2025-10-05T15:15:00+02:00

Théâtre du Soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://festival-depart-d-incendies.com/ +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com