Tracer des frontières Cosmopolis Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 16:00 – 17:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Rencontre avec Jean-Baptiste Veber, écrivain, historien, professeur d’histoire-géographie, co-auteur avec David Périer de Tracer des frontières, éditions Novice, 2025En s’appuyant sur l’essai qu’il a coécrit avec David Périer, Jean-Baptiste Veber se penche sur « dix histoires de cartes au cœur des conflits contemporains ». De la conférence de Berlin aux accords Sykes-Picot, il revient sur la manière dont les frontières ont été tracées à travers les siècles : démarcations rectilignes en Afrique héritées des colonisations et décolonisations, Sahara occidental, naissance du Moyen-Orient, enclaves de Cabinda et de Kaliningrad, division de Chypre, désert de l’Atacama, mer d’Asie orientale, les réserves amérindiennes…Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

