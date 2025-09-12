Traces Place du Golhérez Auray

Traces Place du Golhérez Auray samedi 31 janvier 2026.

Traces

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Danse

Dès 6 ans

À chaque création, le chorégraphe Mickaël Le Mer ne cesse de surprendre, dépassant les codes de la danse hip-hop pour proposer des pièces d’une grande force poétique. Dans Traces, il questionne l’empreinte que laisse l’homme sur son passage. Trois danseurs b-boys évoluent avec force et sensibilité dans un univers poétique en résonnance avec la mémoire des corps, forgée par l’exploration des limites et des frontières du geste.

Toujours sur le fil, entre prouesses techniques, émotions et poésie, leur danse est sincère et généreuse. Une écriture chorégraphique pleine de finesse, entraînant le hip-hop vers de nouveaux territoires aux somptueux métissages…

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

