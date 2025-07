Traces calligraphiques de George Christian Le Préau des arts Nyons

Traces calligraphiques de George Christian

Le Préau des arts 8 rue Pierre Toesca Nyons Drôme

Début : 2025-07-25 10:00:00

fin : 2025-07-31 18:30:00

2025-07-25

Exposition de peintures et calligraphies de Christian George.

Le Préau des arts 8 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 23 99 52 gpan.nyons@gmail.com

English :

Exhibition of paintings and calligraphy by Christian George.

German :

Ausstellung von Gemälden und Kalligrafien von Christian George.

Italiano :

Mostra di dipinti e calligrafie di Christian George.

Espanol :

Exposición de pintura y caligrafía de Christian George.

