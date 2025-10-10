Traces Cie S’poart Salle Coppélia La Flèche

Traces Cie S’poart

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

D’une manière générale, une trace est l’influence d’un événement sur son environnement.

Trois danseurs évoluent ensemble ou individuellement dans un univers poétique, en résonance avec la mémoire des corps, forgé par l’exploration des limites et les frontières du geste, mais aussi par la richesse des différences que chacun porte en soi. Toujours en s’appuyant sur une écriture contemporaine, les 3 danseurs évoluent avec force et sensibilité à travers une danse hip-hop qui s’inspire de différents styles. En faisant appel à l’histoire de chacun, leur singularité, leurs richesses et leurs expériences, leurs vécus, leurs mémoires, leurs souvenirs, ils traversent ensemble les émotions pour transformer le groupe et leurs danses. C’est véritablement le sens des émotions qui est recherché à travers cette création. .

English :

Generally speaking, a trace is the influence of an event on its environment.

German :

Im Allgemeinen ist eine Spur der Einfluss eines Ereignisses auf seine Umgebung.

Italiano :

In generale, una traccia è l’influenza di un evento sul suo ambiente.

Espanol :

En términos generales, una huella es la influencia de un acontecimiento en su entorno.

