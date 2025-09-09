Traces – Cie S’Poart L’Auditorium Rezé

Traces – Cie S’Poart L’Auditorium Rezé dimanche 25 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 17:00 – 18:00

Gratuit : non 8€ à 18€

Dans une écriture pleine de finesse, les danseurs évoluent sur scène avec force et sensibilité. Tantôt en solo, tantôt en groupe, ils font appel à leurs souvenirs, leur mémoire, leur singularité, et explorent les frontières du geste. Entre prouesses techniques et émotions, un moment hors du temps entraînant le hip-hop à la croisée d’autres univers : break dance, danse contemporaine, ou encore capoeira.

L’Auditorium Rezé 44400

