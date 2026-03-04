Traces, Cinémas du Grütli, Genève

Traces Vendredi 6 mars, 20h30 Cinémas du Grütli

De 2014 à 2023, six Ukrainiennes, survivantes de violences sexuelles et de torture commises par l’agresseur russe, racontent leurs vécus. Traces relate leurs traumatismes, leur résilience et la solidarité qui les unit, tout en documentant les crimes de guerre qu’elles ont subis. À travers leurs témoignages, le film transforme le récit de leur souffrance en acte de résistance et en instrument de justice pour construire une mémoire collective.

