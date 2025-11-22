Traces de la vie sauvage Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Traces de la vie sauvage

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Apprenez à reconnaître les indices de présence que nous laissent la grande et la petite faune sauvage.Sortie gratuite et commentée

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Learn to recognize the signs of presence left by large and small wild animals

German :

Lernen Sie, die Spuren zu erkennen, die große und kleine Wildtiere bei uns hinterlassen.Kostenloser Ausflug mit Führung

Italiano :

Imparare a riconoscere i segni di presenza lasciati da animali selvatici grandi e piccoli

Espanol :

Aprenda a reconocer las señales de presencia que dejan los animales salvajes grandes y pequeños

