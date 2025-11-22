Traces de la vie sauvage Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Traces de la vie sauvage Maison de la Nature Boult-aux-Bois samedi 22 novembre 2025.
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Gratuit
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Apprenez à reconnaître les indices de présence que nous laissent la grande et la petite faune sauvage.Sortie gratuite et commentée
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Learn to recognize the signs of presence left by large and small wild animals
German :
Lernen Sie, die Spuren zu erkennen, die große und kleine Wildtiere bei uns hinterlassen.Kostenloser Ausflug mit Führung
Italiano :
Imparare a riconoscere i segni di presenza lasciati da animali selvatici grandi e piccoli
Espanol :
Aprenda a reconocer las señales de presencia que dejan los animales salvajes grandes y pequeños
