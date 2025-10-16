Traces d’ivresse La Cartonnerie Mesnay

Traces d’ivresse La Cartonnerie Mesnay jeudi 16 octobre 2025.

Traces d’ivresse

La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Dans le Jura, près d’Arbois, Samuel Cattiau et Thierry Moyne se rencontrent le temps d’une soirée autour du vin et de la terre, de la calligraphie et du chant. Places limitées pour ce moment rare et unique !

Dégustation de vins comprise.

Thierry Moyne, peintre et calligraphe.

Thierry Moyne entend restaurer notre lien sensible à la mémoire de la Terre. Par la fusion intime de la vigne et du peintre, loin des mots et sans le filtre de la langue, un trait animé de vie rend visible l’invisible.

La pratique quotidienne du taï chi chuan et du qi gong, arts ancestraux chinois, ancre Thierry Moyne dans un investissement corporel total. Liant l’esprit et le corps, il se reconnaît dans la pensée chinoise incarnée en occident par des artistes tels que Zao Wu Ki, dont la puissance du travail a failli mettre un terme à ses recherches artistiques, Fabienne Verdier qui lui a ouvert les portes de l’exigence et du pouvoir de la caligraphie à travers son ouvrage La Passagère du silence ou François Cheng, dont le livre Cinq méditations sur la beauté nourrit sa pratique picturale.

La singularité de son travail est la recherche continuelle du médium qui va servir au plus juste son expression artistique. L’utilisation des marnes du Lias et du Trias du Jura (entre 110 et 240 millions d’années d’histoire géologique) récoltées, puis mélangées avec de l’eau de rivière locale ou du vin issu de ces terroirs, l’emploi exclusif de liants naturels (œuf, caséine, chaux, gomme arabique) confèrent à sa production une texture, un grain particuliers ainsi que des couleurs sans précédent. .

La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@thierry-moyne.fr

English : Traces d’ivresse

German : Traces d’ivresse

Italiano :

Espanol :

L’événement Traces d’ivresse Mesnay a été mis à jour le 2025-10-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA