Traces en Vénéon Expériences ski et raquettes Association Saint-Christophe-en-Oisans

Traces en Vénéon Expériences ski et raquettes

Association AVEC St Christophe Saint-Christophe-en-Oisans Isère

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

tarif 2024

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

C’est un week-end d’expérience & découverte du ski de randonnée ou de raquettes. Il est destiné aux débutants, familles et aux personnes de faibles expérience sur un terrain à faible pente mais également au plus expérimentés avec un dénivelé 600 à 800m.

Association AVEC St Christophe Saint-Christophe-en-Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 66 29 18 avec.stchristophe@gmail.com

English : Traces in Veneon Ski and snowshoeing experiences

This is a weekend of experience & discovery of ski touring or snowshoeing. It is intended for beginners, families and people with little experience on a gentle slope but also for the more experienced with a 600 to 800m difference in altitude.

