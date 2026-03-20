Traces et empreintes des animaux Bibliothèque Médiathèque Thiviers

Traces et empreintes des animaux

Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Animé par La Soupape Sauvage

Jeu de Cherche et trouve des empreintes d’animaux

Moulage d’empreintes d’animaux

Conférence-jeux Les Minuscules Mystères de la nature

Animé par La Soupape Sauvage

Jeu de Cherche et trouve des empreintes d’animaux

Moulage d’empreintes d’animaux

Conférence-jeux Les Minuscules Mystères de la nature .

Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

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English : Traces et empreintes des animaux

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Animal footprint Hunt and Seek game

Animal footprint molding

Tiny Mysteries of Nature lecture-game

L’événement Traces et empreintes des animaux Thiviers a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère