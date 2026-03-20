Traces et empreintes des animaux Bibliothèque Médiathèque Thiviers
Traces et empreintes des animaux Bibliothèque Médiathèque Thiviers mercredi 15 avril 2026.
Traces et empreintes des animaux
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Animé par La Soupape Sauvage
Jeu de Cherche et trouve des empreintes d’animaux
Moulage d’empreintes d’animaux
Conférence-jeux Les Minuscules Mystères de la nature
Animé par La Soupape Sauvage
Jeu de Cherche et trouve des empreintes d’animaux
Moulage d’empreintes d’animaux
Conférence-jeux Les Minuscules Mystères de la nature .
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
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English : Traces et empreintes des animaux
Hosted by La Soupape Sauvage
Animal footprint Hunt and Seek game
Animal footprint molding
Tiny Mysteries of Nature lecture-game
L’événement Traces et empreintes des animaux Thiviers a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère