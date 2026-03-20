Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Traces et empreintes des animaux Bibliothèque Médiathèque Thiviers

Traces et empreintes des animaux Bibliothèque Médiathèque Thiviers

Traces et empreintes des animaux Bibliothèque Médiathèque Thiviers mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Médiathèque

Adresse : 3 espace Rodolphe Charles Cézard

Ville : 24800 Thiviers

Département : Dordogne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif :

Traces et empreintes des animaux

Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Animé par La Soupape Sauvage
Jeu de Cherche et trouve des empreintes d’animaux
Moulage d’empreintes d’animaux
Conférence-jeux Les Minuscules Mystères de la nature
Animé par La Soupape Sauvage
Jeu de Cherche et trouve des empreintes d’animaux
Moulage d’empreintes d’animaux
Conférence-jeux Les Minuscules Mystères de la nature   .

Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82  bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Traces et empreintes des animaux

Hosted by La Soupape Sauvage
Animal footprint Hunt and Seek game
Animal footprint molding
Tiny Mysteries of Nature lecture-game

L’événement Traces et empreintes des animaux Thiviers a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère