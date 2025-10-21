TRACES ET EMPREINTES Musée archéologique départemental Jublains
TRACES ET EMPREINTES
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 11:30:00
2025-10-21 2025-10-28
Atelier jeune public proposé par le musée archéologique de Jublains
Fabrication d’une plaque en terre avec une trace animale
Enfants de 4 à 6 ans
Sur réservation, places limitées 02 43 58 13 20 .
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 museedejublains@lamayenne.fr
English :
Workshop for young people offered by the Jublains archaeological museum
German :
Workshop für junges Publikum, angeboten vom archäologischen Museum in Jublains
Italiano :
Laboratorio per giovani organizzato dal Museo archeologico di Jublains
Espanol :
Taller para jóvenes organizado por el museo arqueológico de Jublains
