Traces et empreintes maison de la nature Limoges

Traces et empreintes

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

.

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com

English : Traces et empreintes

L’événement Traces et empreintes Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole