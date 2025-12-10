Traces et empreintes maison de la nature Limoges

Traces et empreintes

Traces et empreintes maison de la nature Limoges jeudi 19 février 2026.

Traces et empreintes

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-19

  .

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36  planim-nature@fdc87.com

English : Traces et empreintes

L’événement Traces et empreintes Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole