jeudi 22 octobre 2026 · Menhirs et Landes de Monteneuf · Monteneuf

Informations pratiques

Monteneuf

Traces et indices d’automne.

Menhirs et Landes de Monteneuf D 776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:30:00

fin : 2026-10-29 17:00:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-29

Venez découvrir comment les animaux se préparent pour l’hiver à travers un jeu de piste qui vous guide sur leurs traces.

Dès 6 ans | 20 pers. max | 1h30

Tarif plein : 7 € | Tarif réduit : 5 € .

Menhirs et Landes de Monteneuf D 776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Traces et indices d’automne. Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande