Traces et indices d’automne. Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf
jeudi 22 octobre 2026 · Menhirs et Landes de Monteneuf · Monteneuf
Informations pratiques
Monteneuf
Traces et indices d’automne.
Menhirs et Landes de Monteneuf D 776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:30:00
fin : 2026-10-29 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29
Venez découvrir comment les animaux se préparent pour l’hiver à travers un jeu de piste qui vous guide sur leurs traces.
Dès 6 ans | 20 pers. max | 1h30
Tarif plein : 7 € | Tarif réduit : 5 € .
Menhirs et Landes de Monteneuf D 776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Traces et indices d’automne. Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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