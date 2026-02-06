Traces et indices de la faune sauvage Saint-Thuriau
Traces et indices de la faune sauvage Saint-Thuriau samedi 4 avril 2026.
Le Gohazé Saint-Thuriau Morbihan
2026-04-04 15:30:00
2026-04-04 16:30:00
2026-04-04
Dans le cadre du Blavet au naturel, par la médiathèque et Identi’terre
Participez à un jeu de piste en deux étapes pour apprendre à reconnaître les traces et indices de la faune sauvage. Énigmes et observations à partir de cabinets de curiosités, puis sortie en pleine nature à la recherche de signes de
présence animale.
A partir de 5 ans, sur inscription (limité à 20 personnes) .
+33 6 82 37 81 48
