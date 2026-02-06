Traces et indices de la faune sauvage

Le Gohazé Saint-Thuriau Morbihan

Début : 2026-04-04 15:30:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

2026-04-04

Dans le cadre du Blavet au naturel, par la médiathèque et Identi’terre

Participez à un jeu de piste en deux étapes pour apprendre à reconnaître les traces et indices de la faune sauvage. Énigmes et observations à partir de cabinets de curiosités, puis sortie en pleine nature à la recherche de signes de

présence animale.

A partir de 5 ans, sur inscription (limité à 20 personnes) .

Le Gohazé Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 6 82 37 81 48

L’événement Traces et indices de la faune sauvage Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté