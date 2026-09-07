Traces et indices, de la toute petite faune à la plus grande…, Bois du Taillan Médoc, Le Taillan-Médoc

Informations pratiques

Traces et indices, de la toute petite faune à la plus grande… Jeudi 22 octobre, 14h00 Bois du Taillan Médoc Gironde

Inscription obligatoire – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

« Une sortie pour mieux connaître les animaux qui nous entourent et apprendre à suivre leurs traces »

A partir de 7 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Prévoir chaussures de marche

Renseignements et inscription : https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature

Rdv : parking du bois du Taillan Médoc, 2 allée des fleurs

En partenariat avec le Parc des Jalles et Bordeaux Métropole

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Apprenez à mieux connaître les animaux qui nous entourent sortie nature – traces – indices – animaux

Elodie Malavialle – Cistude Nature