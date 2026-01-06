Traces et indices de présence

Saint-Ouën-des-Toits Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Empreintes, crottes, plumes ou écorces grignotées… chaque indice raconte une histoire. Le temps d’une balade naturaliste, apprenez à lire ces messages discrets et découvrez la présence insoupçonnée des habitants de la forêt.

Saint-Ouën-des-Toits 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

English :

Fingerprints, droppings, feathers or nibbled bark? each clue tells a story. During a nature walk, learn to read these discreet messages and discover the unsuspected presence of the forest?s inhabitants.

