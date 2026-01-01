Traces et indices des animaux sauvages Coutansouze
Traces et indices des animaux sauvages
Rond-point des Fayes Coutansouze Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
Date(s) :
2026-01-21 2026-02-07
Devenez un détective de la nature en cherchant les indices que laissent les animaux derrière eux !
Apprenez à repérer et identifier les traces et indices que laissent les animaux sauvages empreintes, déjections, restes de repas, plumes…
Rond-point des Fayes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 64 60 47 contact.dendelion@gmail.com
English :
Become a nature detective by searching for the clues left behind by animals!
Learn to spot and identify the tracks and clues left behind by wild animals: footprints, droppings, meal scraps, feathers…
