Traces et indices des animaux sauvages Coutansouze

Traces et indices des animaux sauvages

Rond-point des Fayes Coutansouze Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-07

Devenez un détective de la nature en cherchant les indices que laissent les animaux derrière eux !

Apprenez à repérer et identifier les traces et indices que laissent les animaux sauvages empreintes, déjections, restes de repas, plumes…

Rond-point des Fayes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 64 60 47 contact.dendelion@gmail.com

English :

Become a nature detective by searching for the clues left behind by animals!

Learn to spot and identify the tracks and clues left behind by wild animals: footprints, droppings, meal scraps, feathers…

