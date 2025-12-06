Traces et indices des mammifères Sainte-Feyre

Traces et indices des mammifères Sainte-Feyre samedi 6 décembre 2025.

3 Place de la Mairie Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de l’Agglo du Grand Guéret, le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin vous proposent d’observer les traces et indices des mammifères.

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .

3 Place de la Mairie Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

