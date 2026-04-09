Traces et indices Les habitants sauvages de nos forêts Niedersoultzbach
samedi 17 octobre 2026 · Niedersoultzbach
Informations pratiques
Niedersoultzbach
Traces et indices Les habitants sauvages de nos forêts
Niedersoultzbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Tel un apprenti trappeur, le temps d’un après-midi, partez à la recherche des différentes traces laissées par la faune locale ; empreintes, poils, restes de repas… les indices laissés sont discrets mais pourtant bien présents !
Notre animatrice vous guidera à travers les chemins sur les pas des petits et grands mammifères, des insectes et à l’écoute du chant des oiseaux. Tel un apprenti trappeur, nous partirons à la recherche d’indices de présences laissés par la faune locale.
La sortie est financée par la Collectivité Européenne d’Alsace .
Niedersoultzbach 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org
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English :
Like an apprentice trapper, spend an afternoon looking for the various tracks left by the local fauna: footprints, hairs, meal remains? the clues left behind are discreet but nevertheless very present!
L’événement Traces et indices Les habitants sauvages de nos forêts Niedersoultzbach a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre