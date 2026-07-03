Informations pratiques

Wolschwiller

Traces et indices Réserve forestière Wolschwiller

24 rue de l’Église Wolschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-11 17:30:00

Date(s) :

2026-08-11

La réserve forestière fête ses 20 ans. Découvrez y les traces des principaux mammifères qui habitent ce bijou nature. Dès 8 ans. Inscription obligatoire.

À l’occasion des 20 ans de la réserve forestière de Wolschwiller, partez à la découverte des traces et indices laissés par la faune qui peuple ce bijou naturel aux confins du Sundgau. Apprenez à reconnaître les empreintes des principaux mammifères qui vivent dans cette forêt, et plongez au coeur d’un milieu sauvage où la nature s’exprime encore librement.

Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr

À partir de 8 ans. 20 places.

Rendez-vous devant l’église de Wolschwiller.

En partenariat avec la Communauté de Communes Sundgau. .

24 rue de l’Église Wolschwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

The forest reserve is celebrating its 20th anniversary. Come discover the tracks of the main mammals that call this natural gem home. Ages 8 and up. Registration required.

L’événement Traces et indices Réserve forestière Wolschwiller Wolschwiller a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau