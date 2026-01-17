Traces et indices Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Traces et indices

13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Une empreinte, une plume tombée, un passage dans la terre… Autant d’indices de présence des animaux avec lesquels nous cohabitons. Une balade qui incitera petits et grands à être attentifs à ce qui nous entoure.

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.

Rdv devant l’office de tourisme. Accessible dès 6 ans.

Sur inscription par téléphone ou mail. .

13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

English : Traces et indices

