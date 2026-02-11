Traces Exposition de Pierre-Marie Brisson Place De la République Arles

Traces Exposition de Pierre-Marie Brisson

Du 06/03 au 06/04/2026 tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h. Place De la République Palais de l’Archevêché Arles Bouches-du-Rhône

Inspiré par le bassin Méditerranéen et la Camargue, où Brisson vit depuis plus de trente ans, cette grande exposition met en lumière un ensemble d’œuvres nouvelles tout en retraçant le parcours de l’artiste au travers des territoires esthétiques.

De sa ville natale d’Orléans, à Paris, New York, San Francisco, Tokyo jusqu’à la Méditerranée, TRACES invite le public à sillonner les univers artistiques de Brisson considéré comme un nouveau fauvisme de par son usage de la couleur et de la matière.



A la fois peintre, graveur et sculpteur, Brisson s’inscrit dans une tradition qui perpétue et honore l’histoire, puisant son inspiration dans les éléments naturels qu’il conjugue à sa passion pour l’archéologie. Dès l’enfance, il est obsédé par les trésors que les civilisations des siècles passés ont enfouis sous nos pieds.



C’est ainsi qu’autour de l’exposition, l’artiste prend résidence au sein même du Palais de l’Archevêché dans un esprit de transmission laissant une nouvelle trace. Une programmation avec des événements ouverts au public sera offerte pendant la durée de l’exposition, dont des conférences, performances artistiques et des discussions autour de rencontres avec l’artiste.



Avec la commissaire d’exposition, Coco Dolle.



Vernissage: vendredi 6 mars à partir de 18 h

Brunch pour la journée de la femme: dimanche 8 mars à partir de 10 h



Info programme et visites: curator@art-brisson.com .

Place De la République Palais de l’Archevêché Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Inspired by the Mediterranean basin and the Camargue, where Brisson has lived for more than thirty years, this major exhibition highlights a body of new work while tracing the artist’s journey through aesthetic territories.

