Traces invisibles – Corps, encre et mémoire – Cosmopolis Nantes, 1 juin 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-01 14:00 – 15:30

Gratuit : non 8€ / 7€ / 5€

Événement proposé dans le cadre du 12e Festival Printemps Coréen sur le thème « Harmonie et Grandeur de la Nature »Durée : 45 min L’art en mouvement – Performance de calligraphieFilm, musique et calligraphie en dialogueLa calligraphie coréenne (Seoye) est bien plus qu’un simple art de l’écriture. Chaque trait de pinceau exprime une énergie profonde, un équilibre entre force et délicatesse. Lors de cette performance, Kim Jeong-hee donnera vie aux caractères coréens sous vos yeux, transformant l’écriture en une oeuvre d’art dynamique et expressive.Kim Jonghee – calligraphieE’Joungju et Simon Mary – musiqueLee Jonghoon – film d’animation Architect A – Ciné-concertUn film coréen sensible qui explore les liens entre l’espace, la mémoire et l’identité. L’architecte A qui collecte des matériaux dans la vie de ses clients et construit des maisons qui leur ressemblent, est contraint d‘abandonner l‘architecture à la suite d‘un tragique accident. Un jour, une vieille femme vient chez lui et demande de construire une maison. Après hésitation, il décide de construire la maison de la vieille dame.Accompagné en direct par Simon Mary (contrebasse) et E’Joung-Ju (geomungo), ce ciné-concert transforme chaque image en émotion vivante.La musique mêle sons ancestraux et contemporains, créant une expérience immersive et vibrante, où le visible et l’invisible se rencontrent. Billetterie 12e Festival Printemps Coréen : https://www.billetweb.fr/12e-festival-printemps-coreen-spectacles

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr