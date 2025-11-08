Trace(S) Spectacle sur glace Patinoire CyberGlace Monéteau

Trace(S) Spectacle sur glace Patinoire CyberGlace Monéteau samedi 8 novembre 2025.

Trace(S) Spectacle sur glace

Patinoire CyberGlace 4, rue de Londres Monéteau Yonne

Tarif : 12 – 12 – 39 EUR

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08 19:30:00

2025-11-08

Trace(S) est un spectacle sur glace original imaginé entre l’Europe et l’Amérique du Nord avec des artistes de 5 pays, chaque contribution est une pièce du puzzle qui ne prendra pleinement vie que le 8 novembre à Monéteau (Yonne), lorsque toutes ces pièces se rejoindront pour former l’œuvre complète.

Entre tension et légèreté, le spectacle explore le contraste entre l’éphémère des traces laissées par l’Homme et la puissance des émotions, invitant le spectateur à suivre ces lignes qui racontent la fragilité du vivant et du vivre-ensemble profondément contemporain. .

Patinoire CyberGlace 4, rue de Londres Monéteau 89470 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 40 00

