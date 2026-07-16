Track Attack, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Track Attack Dimanche 25 avril 2027, 16h00 Salle Communale, Onex

Dès 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-25T16:00:00+02:00 – 2027-04-25T16:50:00+02:00

Fin : 2027-04-25T16:00:00+02:00 – 2027-04-25T16:50:00+02:00

Phlip, un jeune homme, monte sur scène et son pauvre petit cœur commence à battre la chamade. Boum, boum, boum… la peur frappe à la porte. Mais quel est ce drôle de bruit ? D’où provient-il ? Seul et tétanisé, Phlip va se lier d’amitié avec Phlop, sa conscience. Ensemble, ils vont traverser son corps et explorer les différentes facettes de ses émotions afin de dompter cette curieuse bête qu’on surnomme le trac. Véritable travail d’équipe, ce spectacle écrit par Nicolas Frey, réunit le groupe de musique Elvett et le musicien, comédien et compositeur genevois Simon Aeschimann. Avec des compositions originales électro-pop et la présence sur scène d’une basse, d’un synthé et d’une batterie électronique, la musique est omniprésente dans ce récit palpitant et plein d’humour, qui nous plonge dans le monde de la trouille. En prodiguant quelques conseils pour échapper aux maladresses d’un cœur qui s’emballe, ce spectacle déjanté va ravir toute la famille.

Dès 6 ans

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/famille/track-attack/2d86a338-a0bb-4e2e-951e-c7fad9a60010/events/392442 »}]

Une création d’Elvett & Simon Aeschimann.

DR