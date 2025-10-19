Trackday VIP Circuit des Ecuyers Beuvardes

Beuvardes Aisne

Tarif : 60 – 60 – 430

60

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Résumé de la journée

Nombre de places limités à 15 voitures en piste pour une qualité de roulage exceptionnelle

1 session de coaching de 20 minutes avec un pilote instructeur diplômé offerte pour l’achat d’un droit de piste Journée (non valable en ½ journée)

Roulage libre sans sessions, pas d’attente pour rentrer en piste

Passagers & accompagnants autorisés sans suppléments (16 ans minimum pour monter en passager)

Permis + Attestation RC circuit obligatoire pour tous les pilotes

Le Trackday VIP

Nous privatisons le circuit des Ecuyers pour vous proposer une journée de roulage libre avec 15 voitures sur ce circuit long de 3,5km. De quoi profiter du tracé technique de ce circuit pour peaufiner son pilotage sans être gêné par le trafic ! Nous attendons de l’ensemble des participants un respect mutuel en piste afin que tout le monde puisse se faire plaisir en toute sérénité. La journée est ouverte aux débutants souhaitants découvrir les joies de la piste comme aux pilotes expérimentés.

Le circuit des Ecuyers

95km de Paris 60km de Reims

Le circuit des Ecuyers offre un tracé de 3,5km en devers très technique, idéal pour apprendre à piloter ou perfectionner son pilotage.

Voitures acceptées

Voiture de série avec carte grise, assurance et contrôle technique de plus de 800kg et de moins de 1800kg.

ATTENTION Voiture électrique et hybride INTERDITE

Pour une voiture de série modifiée ou une voiture de course sans carte grise, merci de nous contacter en amont pour vérifier l’éligibilité de votre voiture

Drift interdit

Monoplaces interdites

95db maxi

Horaires

8h30 9h: Accueil et briefing

9h 12h Roulage Open

12h 14h Pause déjeuner

14h 18h: Roulage Open

Source https://www.extremcarsevents.com/events/trackday-vip-circuit-des-ecuyers-dimanche-19-octobre-2025

Beuvardes 02130 Aisne Hauts-de-France +33 1 84 60 34 30

