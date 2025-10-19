Trackday VIP Circuit des Ecuyers Beuvardes
Trackday VIP Circuit des Ecuyers Beuvardes dimanche 19 octobre 2025.
Trackday VIP Circuit des Ecuyers
Beuvardes Aisne
Tarif : 60 – 60 – 430
Début : 2025-10-19 08:30:00
Résumé de la journée
Nombre de places limités à 15 voitures en piste pour une qualité de roulage exceptionnelle
1 session de coaching de 20 minutes avec un pilote instructeur diplômé offerte pour l’achat d’un droit de piste Journée (non valable en ½ journée)
Roulage libre sans sessions, pas d’attente pour rentrer en piste
Passagers & accompagnants autorisés sans suppléments (16 ans minimum pour monter en passager)
Permis + Attestation RC circuit obligatoire pour tous les pilotes
Le Trackday VIP
Nous privatisons le circuit des Ecuyers pour vous proposer une journée de roulage libre avec 15 voitures sur ce circuit long de 3,5km. De quoi profiter du tracé technique de ce circuit pour peaufiner son pilotage sans être gêné par le trafic ! Nous attendons de l’ensemble des participants un respect mutuel en piste afin que tout le monde puisse se faire plaisir en toute sérénité. La journée est ouverte aux débutants souhaitants découvrir les joies de la piste comme aux pilotes expérimentés.
Le circuit des Ecuyers
95km de Paris 60km de Reims
Le circuit des Ecuyers offre un tracé de 3,5km en devers très technique, idéal pour apprendre à piloter ou perfectionner son pilotage.
Voitures acceptées
Voiture de série avec carte grise, assurance et contrôle technique de plus de 800kg et de moins de 1800kg.
ATTENTION Voiture électrique et hybride INTERDITE
Pour une voiture de série modifiée ou une voiture de course sans carte grise, merci de nous contacter en amont pour vérifier l’éligibilité de votre voiture
Drift interdit
Monoplaces interdites
95db maxi
Horaires
8h30 9h: Accueil et briefing
9h 12h Roulage Open
12h 14h Pause déjeuner
14h 18h: Roulage Open
Source https://www.extremcarsevents.com/events/trackday-vip-circuit-des-ecuyers-dimanche-19-octobre-2025
Beuvardes 02130 Aisne Hauts-de-France +33 1 84 60 34 30
L’événement Trackday VIP Circuit des Ecuyers Beuvardes a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne