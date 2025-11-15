Tracks Péronne

Tracks

Un alliage époustouflant qui réunit un ancien jazzman chevronné, une chanteuse ambitieuse, et un musicien un peu looser ainsi qu’un brigand.

Depuis sa naissance dans le delta du Mississippi, à la même époque que la danse moderne, la musique jazz a toujours constitué un espace de créativité et de brassage.

Depuis lors les deux disciplines se sont rarement croisées, alors qu’elles ont beaucoup en commun, du goût de l’improvisation à l’esprit de liberté qui les traversent. Avec Brahim Bouchelaghem, le hip hop se confronte au jazz et à la danse contemporaine au cœur des années folles.

English :

A breathtaking combination of a veteran jazzman, an ambitious singer and a musician who’s a bit of a loser as well as a brigand.

Since its birth in the Mississippi Delta, at the same time as modern dance, jazz music has always been a space for creativity and cross-fertilization.

Since then, the two disciplines have rarely crossed paths, even though they have much in common, from the taste for improvisation to the spirit of freedom that runs through them. With Brahim Bouchelaghem, hip hop meets jazz and contemporary dance in the heart of the Roaring Twenties.

German :

Eine atemberaubende Kombination, die einen erfahrenen ehemaligen Jazzmusiker, eine ehrgeizige Sängerin und einen etwas looser Musiker sowie einen Räuber zusammenbringt.

Seit ihrer Entstehung im Mississippi-Delta, zur gleichen Zeit wie der moderne Tanz, war die Jazzmusik immer ein Raum für Kreativität und Vermischung.

Seitdem sind sich die beiden Disziplinen nur selten begegnet, obwohl sie viel gemeinsam haben, von der Lust an der Improvisation bis hin zum Geist der Freiheit, der sie durchzieht. Mit Brahim Bouchelaghem trifft Hip Hop auf Jazz und zeitgenössischen Tanz im Herzen der Roaring Twenties.

Italiano :

Una combinazione mozzafiato che mette insieme un jazzista veterano, una cantante ambiziosa e un musicista un po’ perdente, oltre che brigante.

Fin dalla sua nascita nel delta del Mississippi, contemporaneamente alla danza moderna, la musica jazz è sempre stata un luogo di creatività e di contaminazione.

Da allora, le due discipline si sono incrociate raramente, anche se hanno molto in comune, dal gusto per l’improvvisazione allo spirito di libertà che le attraversa. Con Brahim Bouchelaghem, l’hip hop incontra il jazz e la danza contemporanea nel cuore dei ruggenti anni Venti.

Espanol :

Una combinación impresionante que reúne a un veterano del jazz, una cantante ambiciosa y un músico un poco perdedor, además de bandolero.

Desde su nacimiento en el delta del Mississippi, al mismo tiempo que la danza moderna, la música de jazz siempre ha sido un lugar de creatividad y fertilización cruzada.

Desde entonces, las dos disciplinas rara vez se han cruzado, aunque tengan mucho en común, desde el gusto por la improvisación hasta el espíritu de libertad que las atraviesa. Con Brahim Bouchelaghem, el hip hop se encuentra con el jazz y la danza contemporánea en el corazón de los locos años veinte.

