TRACTEURFESCHT 2025 Place de la mairie Saint-Louis-lès-Bitche

TRACTEURFESCHT 2025 Place de la mairie Saint-Louis-lès-Bitche dimanche 13 juillet 2025.

TRACTEURFESCHT 2025

Place de la mairie Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 22:00:00

Date(s) :

2025-07-13

A partir de 10h00 et toute la journée, venez assister à notre tracteurfescht, une exposition de tracteurs anciens !

Toute la journée profitez de nombreuses animations démonstrations diverses, jeux pour adultes et enfants, et à 15h30 le traditionnel défilé des tracteurs !

Buvette et restauration seront également de la partie tout au long de la journée :

À partir de 12h, nous vous proposons un déjeuner avec au menu Burger et Frites.

À partir de 18h Pizzas et tartes flambées

Merci aux exposants de bien vouloir s’inscrire au 06.76.11.11.52 ou 06.68 87.63.57 afin de nous permettre de prévoir les places nécessaires.

Venez nombreux !Tout public

0 .

Place de la mairie Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 6 70 63 15 53

English :

All day long, from 10:00 am, come and see our tracteurfescht, an exhibition of vintage tractors!

All day long, enjoy a wide range of entertainment: demonstrations, games for adults and children, and at 3:30 p.m. the traditional tractor parade!

Refreshments and snacks will also be available throughout the day:

From 12 noon, we’ll be serving lunch with a burger and fries menu.

From 6 p.m. Pizzas and tarts flambées

Exhibitors are kindly requested to register on 06.76.11.11.52 or 06.68 87.63.57 to enable us to provide the necessary space.

We look forward to seeing you there!

German :

Ab 10 Uhr und den ganzen Tag über können Sie unser Traktorfescht, eine Ausstellung alter Traktoren, besuchen!

Profitieren Sie den ganzen Tag von zahlreichen Animationen: verschiedene Vorführungen, Spiele für Erwachsene und Kinder und um 15:30 Uhr die traditionelle Traktorparade!

Den ganzen Tag über werden auch Getränke und Speisen angeboten:

Ab 12 Uhr bieten wir Ihnen ein Mittagessen an, bei dem Burger und Pommes frites auf der Speisekarte stehen.

Ab 18 Uhr Pizzas und Flammkuchen

Bitte melden Sie sich unter 06.76.11.11.52 oder 06.68 87.63.57 an, damit wir die nötigen Plätze einplanen können.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Dalle 10.00 per tutto il giorno, venite a partecipare alla nostra tracteurfescht, un’esposizione di trattori d’epoca!

Per tutto il giorno potrete assistere a un’ampia gamma di attività, tra cui dimostrazioni, giochi per adulti e bambini e la tradizionale sfilata dei trattori alle 15.30!

Durante la giornata saranno disponibili anche rinfreschi e cibo:

A partire dalle 12.00, il pranzo sarà servito con un menu di hamburger e patatine.

Dalle 18.00: pizze e crostate flambées

Gli espositori sono pregati di registrarsi chiamando i numeri 06.76.11.11.52 o 06.68 87.63.57, in modo da poter mettere a disposizione gli spazi necessari.

Non vediamo l’ora di incontrarvi!

Espanol :

A partir de las 10.00 h y durante todo el día, participe en nuestra tracteurfescht, una exposición de tractores de época

Durante todo el día, podrá disfrutar de un amplio abanico de actividades, como demostraciones, juegos para adultos y niños y el tradicional desfile de tractores a las 15.30 horas

También habrá refrescos y comida durante todo el día:

A partir de las 12.00 horas, serviremos el almuerzo con un menú de hamburguesas y patatas fritas.

A partir de las 18:00: Pizzas y tartas flambeadas

Se ruega a los expositores que se inscriban llamando al 06.76.11.11.52 o al 06.68 87.63.57 para que podamos disponer del espacio necesario.

¡Le esperamos!

L’événement TRACTEURFESCHT 2025 Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2025-07-02 par OT DU PAYS DE BITCHE