Saint-Louis-lès-Bitche

Tracteurfescht 2026

Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Troisième édition du tracteurfescht à Saint Louis les Bitche le 12 juillet 2026, exposition des tracteurs a partir de 10h00, apéritif et repas burger frites pour midi, animations et jeux pour petits et grand toutes l’après midi avec le défilé des tracteurs dans le village.

Pizza et tartes flambées en soiréeTout public

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Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 6 70 63 15 53

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English :

Third edition of the tracteurfescht in Saint Louis les Bitche on July 12, 2026, tractor exhibition from 10:00 am, aperitif and burger frites lunch for noon, entertainment and games for young and old all afternoon with the tractor parade through the village.

Pizza and tarts flambées in the evening

L’événement Tracteurfescht 2026 Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-05-04 par OT DU PAYS DE BITCHE