Informations pratiques

Sexcles

Tracteurs en fête

Sexcles Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Fête champêtre autour des tracteurs anciens

Démonstrations agricoles à l’ancienne, exposition de véhicules anciens, restauration sur place et ambiance conviviale en pleine campagne corrézienne. Exposition de tracteurs rouges Farmall, iH, McCormick Labour et travail du sol à l’ancienne Ensilage de maïs façon années 80 -Démonstration de paramoteur Repas de midi melon, jambon, faux-filet, pommes de terre sautées, tarte Repas du soir faux-filet, frites Buvette Réservation repas recommandée auprès de Laurent ALRIVIE .

Sexcles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 60 46

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English : Tracteurs en fête

L’événement Tracteurs en fête Sexcles a été mis à jour le 2026-07-17 par Corrèze Tourisme