Tracteurs en fête Sexcles
samedi 8 août 2026 · Sexcles
Informations pratiques
Sexcles
Tracteurs en fête
Sexcles Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Fête champêtre autour des tracteurs anciens
Démonstrations agricoles à l’ancienne, exposition de véhicules anciens, restauration sur place et ambiance conviviale en pleine campagne corrézienne. Exposition de tracteurs rouges Farmall, iH, McCormick Labour et travail du sol à l’ancienne Ensilage de maïs façon années 80 -Démonstration de paramoteur Repas de midi melon, jambon, faux-filet, pommes de terre sautées, tarte Repas du soir faux-filet, frites Buvette Réservation repas recommandée auprès de Laurent ALRIVIE .
Sexcles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 60 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tracteurs en fête
L’événement Tracteurs en fête Sexcles a été mis à jour le 2026-07-17 par Corrèze Tourisme