Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Tracteurs illuminés et feu d’artifice

Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Un rendez-vous chaleureux et festif à ne pas manquer en famille !

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, les Jeunes Agriculteurs de Pont-l’Évêque organisent leur traditionnel défilé de tracteurs illuminés. Un spectacle haut en couleur qui traversera la commune avant de s’achever par un bouquet final étincelant.

Le parcours de la parade

-17 h 30 Départ du cortège depuis la place Saint-Melaine pour remonter vers le centre-ville.

-18 h 00 Halte conviviale sur le marché de Noël.

-19 h 30 Arrivée à l’herbage des Hunières (derrière la mairie) pour un feu d’artifice féerique offert par la municipalité.

Un rendez-vous chaleureux et festif à ne pas manquer en famille ! .

Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Tracteurs illuminés et feu d’artifice

A warm and festive event that the whole family won’t want to miss!

L’événement Tracteurs illuminés et feu d’artifice Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme