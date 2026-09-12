Tracteurs illuminés et feu d’artifice Pont-l’Évêque
samedi 12 décembre 2026 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Tracteurs illuminés et feu d’artifice
Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Un rendez-vous chaleureux et festif à ne pas manquer en famille !
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, les Jeunes Agriculteurs de Pont-l’Évêque organisent leur traditionnel défilé de tracteurs illuminés. Un spectacle haut en couleur qui traversera la commune avant de s’achever par un bouquet final étincelant.
Le parcours de la parade
-17 h 30 Départ du cortège depuis la place Saint-Melaine pour remonter vers le centre-ville.
-18 h 00 Halte conviviale sur le marché de Noël.
-19 h 30 Arrivée à l’herbage des Hunières (derrière la mairie) pour un feu d’artifice féerique offert par la municipalité.
Un rendez-vous chaleureux et festif à ne pas manquer en famille ! .
Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
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English : Tracteurs illuminés et feu d’artifice
A warm and festive event that the whole family won’t want to miss!
L’événement Tracteurs illuminés et feu d’artifice Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme
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