Tractomania 2025 34ème édition Caussade
Tractomania 2025 34ème édition
Espace Bonnaïs & Centre ville Caussade Tarn-et-Garonne
Début : Samedi 2025-10-17 07:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-17
Bourse d’échange internationnale de pièces détachées de tracteurs-auto-moto, exposition de tracteurs, démonstration de métiers d’antan et de machines à vapeur, vieux moteurs, défilé le dimanche, documentation, etc… Edition spéciale MC CORMICK
Espace Bonnaïs & Centre ville Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 86 48 61 89 caussade.locomotion@gmail.com
English :
International tractor-auto-motorcycle parts exchange, tractor exhibition, demonstration of old-time crafts and steam engines, old engines, parade on Sunday, documentation, etc… Special edition MC CORMICK
German :
Internationale Tauschbörse für Traktor-Auto-Motorrad-Ersatzteile, Traktorausstellung, Vorführung alter Berufe und Dampfmaschinen, alte Motoren, Umzug am Sonntag, Dokumentation, etc… Sonderausgabe MC CORMICK
Italiano :
Borsa internazionale di ricambi per trattori-auto-moto, esposizione di trattori, dimostrazione di vecchi mestieri e motori a vapore, motori antichi, sfilata di domenica, documentazione, ecc… Edizione speciale MC CORMICK
Espanol :
Intercambio internacional de piezas de tractores-auto-motos, exposición de tractores, demostración de antiguos oficios y máquinas de vapor, motores antiguos, desfile el domingo, documentación, etc… Edición especial MC CORMICK
