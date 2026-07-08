TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE FAMILLE LE BLANC CAFÉ BRETON Port de plaisance Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE FAMILLE LE BLANC CAFÉ BRETON

Port de plaisance 63, rue Anatole Le Bras Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le Trad Festival du Café Breton est de retour pour une deuxième édition Suite au succès de la première édition l’an dernier !

Nous sommes heureux de vous retrouver tout au long de l’été pour une nouvelle saison placée sous le signe de la musique traditionnelle et de la convivialité.

Tous les mardis soirs (ou exceptionnellement le mercredi selon les événements) de juillet et août, venez profiter d’un véritable dîner-spectacle avec des concerts de musique traditionnelle de grande qualité.

Pour cette nouvelle édition, nous vous avons sélectionné la crème des artistes de la scène traditionnelle afin de vous faire voyager à travers les cultures, les danses et les sonorités qui font la richesse de ce patrimoine musical.

Cette année, les soirées se dérouleront sur réservation uniquement avec une participation au concert de 10€ par personne Ce choix nous permet de vous garantir les meilleures conditions d’accueil, davantage de confort et une qualité d’écoute optimale pour profiter pleinement des concerts.

Côté restauration, vous pourrez déguster l’un de nos plats faits maison parmi notre carte moules-frites, fish & chips, burgers, salades ou encore spécialités bretonnes préparées par notre équipe en cuisine.



Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver rapidement votre table. L’été dernier, toutes les soirées avaient affiché complet !

Réservations sur cafebreton.fr

À très vite pour célébrer ensemble la musique traditionnelle tout l’été ! .

Port de plaisance 63, rue Anatole Le Bras Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement TRAD FESTIVAL DÎNER SPECTACLE FAMILLE LE BLANC CAFÉ BRETON Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec