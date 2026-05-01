Trad’athlon Gascon Saint-Julien-d’Armagnac
Trad’athlon Gascon Saint-Julien-d’Armagnac samedi 16 mai 2026.
Saint-Julien-d’Armagnac
Trad’athlon Gascon
Saint-Julien-d’Armagnac Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Quilles gasconnes, rampeau ou palet gascon, si ces noms ne vous disent rien alors rendez-vous à partir de 8h30 pour découvrir ces jeux traditionnels gascon et bien plus encore !
Les gourmands en profiteront pour s’inscrire avant le 11 Mai pour le repas.
Quilles gasconnes, rampeau ou palet gascon, si ces noms ne vous disent rien alors rendez-vous à partir de 8h30 pour découvrir ces jeux traditionnels gascon et bien plus encore !
Les gourmands en profiteront pour s’inscrire avant le 11 Mai pour le repas.
Au menu Entrée | Daube et frites | Salade | Fromage | Dessert | Vin | Café | Armagnac. .
Saint-Julien-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 96 68 03 philippe.pons@live.fr
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English : Trad’athlon Gascon
Quilles gasconnes, rampeau or palet gascon, if these names don’t ring a bell, then meet up at 9am to discover these traditional Gascon games and much more!
Gourmets will be able to register for the meal before May 6.
L’événement Trad’athlon Gascon Saint-Julien-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Landes d’Armagnac