TradiChapelles en MENE Saint-Jacut-du-Mené Gomené

Gomené

TradiChapelles en MENE

Saint-Jacut-du-Mené Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Réconfort Gomené Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles, 42 groupes.

Dans cette chapelle L’Heure du Bosco, Estherve & Asteure .

Saint-Jacut-du-Mené Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Réconfort Gomené 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34

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English :

L’événement TradiChapelles en MENE Gomené a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Centre