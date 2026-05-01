TradiChapelles en MENE Saint-Jacut-du-Mené Gomené
TradiChapelles en MENE Saint-Jacut-du-Mené Gomené vendredi 22 mai 2026.
Gomené
TradiChapelles en MENE
Saint-Jacut-du-Mené Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Réconfort Gomené Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles, 42 groupes.
Dans cette chapelle L’Heure du Bosco, Estherve & Asteure .
Saint-Jacut-du-Mené Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Réconfort Gomené 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34
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English :
L’événement TradiChapelles en MENE Gomené a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Centre
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