TradiChapelles en MENE Tertignon Laurenan

Laurenan

TradiChapelles en MENE

Tertignon Chapelle St Unet Laurenan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles et 42 groupes.

Dans cette chapelle Philibert Quartet, Myline et le Trio Poulmarc’h/Guillou/Allo .

Tertignon Chapelle St Unet Laurenan 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34

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English :

L’événement TradiChapelles en MENE Laurenan a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Bretagne Centre