TradiChapelles en MENE Tertignon Laurenan
TradiChapelles en MENE Tertignon Laurenan vendredi 22 mai 2026.
Laurenan
TradiChapelles en MENE
Tertignon Chapelle St Unet Laurenan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles et 42 groupes.
Dans cette chapelle Philibert Quartet, Myline et le Trio Poulmarc’h/Guillou/Allo .
Tertignon Chapelle St Unet Laurenan 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34
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English :
L’événement TradiChapelles en MENE Laurenan a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Bretagne Centre
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