TradiChapelles en MENE Merdrignac
TradiChapelles en MENE Merdrignac vendredi 22 mai 2026.
Merdrignac
TradiChapelles en MENE
Chapelle Saint Lambert Merdrignac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles, 42 groupes.
Dans cette chapelle Il est 4H, Lan Segal Trad & Maurice Le Dourneuf .
Chapelle Saint Lambert Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement TradiChapelles en MENE Merdrignac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Centre
À voir aussi à Merdrignac (Côtes-d'Armor)
- TradiChapelles en MENE Merdrignac 22 mai 2026
- PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac 17 juin 2026
- PARTIR EN LIVRE Lectures et comptines Merdrignac 17 juin 2026
- Dimanche Sports Nature Merdrignac 28 juin 2026
- PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Merdrignac 1 juillet 2026