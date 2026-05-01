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TradiChapelles en MENE Merdrignac

TradiChapelles en MENE Merdrignac vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Chapelle Saint Lambert

Ville : 22230 Merdrignac

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Merdrignac

TradiChapelles en MENE

Chapelle Saint Lambert Merdrignac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles, 42 groupes.
Dans cette chapelle Il est 4H, Lan Segal Trad & Maurice Le Dourneuf   .

Chapelle Saint Lambert Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34 

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English :

L’événement TradiChapelles en MENE Merdrignac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Centre

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