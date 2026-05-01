TradiChapelles en MENE Plémet
TradiChapelles en MENE Plémet vendredi 22 mai 2026.
Plémet
TradiChapelles en MENE
Chapelle Roquetton Plémet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles et 42 groupes.
Dans cette chapelle GPS, Diskuizh et Vieux (Jérémy Chaplain). .
Chapelle Roquetton Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34
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English :
L’événement TradiChapelles en MENE Plémet a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Bretagne Centre
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