Plémet

TradiChapelles en MENE

Chapelle Roquetton Plémet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles et 42 groupes.

Dans cette chapelle GPS, Diskuizh et Vieux (Jérémy Chaplain). .

Chapelle Roquetton Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34

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English :

L’événement TradiChapelles en MENE Plémet a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Bretagne Centre