TradiChapelles en MENE, Trémorel
TradiChapelles en MENE, Trémorel vendredi 22 mai 2026.
TradiChapelles en MENE
Chapelle Notre Dame des Treize Chênes Trémorel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 13 chapelles. .
Chapelle Notre Dame des Treize Chênes Trémorel 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement TradiChapelles en MENE Trémorel a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme Bretagne Centre