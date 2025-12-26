TradiChapelles en MENE, Trémorel

TradiChapelles en MENE, Trémorel vendredi 22 mai 2026.

TradiChapelles en MENE

Chapelle Notre Dame des Treize Chênes Trémorel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 13 chapelles.   .

Chapelle Notre Dame des Treize Chênes Trémorel 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement TradiChapelles en MENE Trémorel a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme Bretagne Centre