TradiChapelles en MENE, Trémorel

TradiChapelles en MENE

Chapelle Notre Dame des Treize Chênes Trémorel Côtes-d’Armor

Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 13 chapelles. .

Chapelle Notre Dame des Treize Chênes Trémorel 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34

