Tradition classique des Caraïbes Médiathèque Centre-Ville Issy-les-Moulineaux

Tradition classique des Caraïbes Vendredi 3 octobre, 19h00 Médiathèque Centre-Ville

Entré gratuite dans la limite des places de 68 places disponibles

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:30:00

Retrouvez le groupe Kalinago, un ensemble qui met en valeur la richesse rythmique et mélodique des Caraïbes.

Un programme complet avec des influences traditionnelles baroques, jazz et classiques dans lequel vous apprécierez des oeuvres du Chevalier de Saint-Georges, Ludovic Lamothe, Miguel Matamoros, ou encore, Amos Coulanges.

Les pièces sont interprétées dans leurs langues originales (créole guadeloupéen, martiniquais ou haïtien, espagnol…).

Médiathèque Centre-Ville 33 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Kalinago © Georges Alexandre