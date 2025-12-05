Tradition des Sonnailles et conférence

Eglise Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

– 19h, conférence Serge Laruë de Charlus, responsable Conservatoire diocésain d’art sacré.

– 20h-20h15, en l’église selon la tradition, chaque soir à la nuit tombée, petits et grands se relaient pour tirer sur les cordes afin d’appeler Noël par la voix des cloches Marie, Charlotte et Saint Eutrope

– 19h, conférence Serge Laruë de Charlus, responsable Conservatoire diocésain d’art sacré.

– 20h-20h15 venez à St-Aquilin où les cloches sont sonnées à la main !

L’église de Saint-Aquilin dispose encore de cordes pour faire sonner ses trois cloches. Les habitants du village ont l’habitude de se retrouver à l’église, chaque soir entre la Sainte-Lucie et Noël, pour actionner Sainte-Eutrope, la grosse cloche (1701), Marie (1850) et Charlotte (1890).

Petits et grands se relaient pour tirer sur les cordes afin d’appeler Noël par la voix des cloches !

Paroisse St-Pierre St-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66 .

Eglise Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66

English :

– 7pm, lecture by Serge Laruë de Charlus, head of the Diocesan Conservatory of Sacred Art.

– 8pm-8.15pm, in the church: according to tradition, every evening at nightfall, young and old take turns pulling on the strings to call Christmas by the voice of the bells Marie, Charlotte and Saint Eutrope

L’événement Tradition des Sonnailles et conférence Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-12-03 par Vallée de l’Isle en Périgord