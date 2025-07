Traditional Christmas carols Musique par le Celtic Rose Band Mont-Saint-Aignan

Traditional Christmas carols Musique par le Celtic Rose Band Mont-Saint-Aignan dimanche 7 décembre 2025.

Traditional Christmas carols Musique par le Celtic Rose Band

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Les chants de Noël sont une grande tradition des pays anglo-saxons. Enfants et adultes se retrouvent souvent en famille, entre amis ou en groupes dans la rue pour chanter et célébrer ainsi cette importante fête. Un groupe mont-saint-aignanais a souhaité vous faire partager notamment les chants qui illuminent le rude hiver de son Canada natal.

Spectacle Tout public

Durée 1h environ

Emily Forsyth, chant

Soprano canadienne, auteur-compositeur-interprète, Emily Forsyth est diplômée en performance musicale de l’Université Concordia (Québec, Canada). Sa passion pour la musique et de l’enseignement l’a notamment menée à Maputo (Mozambique), Ulsan (Corée du Sud), Nagoya (Japon), Londres et Vancouver. Elle a pu à la fois y dispenser des cours d’anglais, de théâtre, d’écriture créative, participer à des récitals classiques, des opéras et créer des Chorégraphie de comédies musicales pour enfants.

Plus récemment, elle a présenté des récitals classiques avec Yves MOUCHEL et Christian LORANDIN et des concerts de chants traditionnels au sein du Celtic Rose Band.. Elle développe actuellement de nombreux projets pluridisciplinaires avec des artistes rouennais.

Julian Bowers, guitare

Auteur-compositeur-interprète, guitariste et lointain trompettiste, Julian Bowers est un habitué de la scène musicale rouennaise depuis bientôt 20 ans. Il anime le groupe Carny Barker au sein duquel s’exprime son amour pour le Rock, le blues, le jazz et le funk. Il a également fondé le Celtic Rose Band dans lequel il reprend avec sa femme les chants traditionnels anglo-saxons et celtiques dans des concerts qui les emmènent partout en France et dans le monde.

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

English : Traditional Christmas carols Musique par le Celtic Rose Band

Christmas carols are a great tradition in Anglo-Saxon countries. Children and adults often gather with family, friends or groups in the street to sing and celebrate this important holiday. A group from Mont-Saint-Aignan wanted to share with you the carols that brighten up the harsh winters of their native Canada.

Show All audiences

Duration: approx. 1 hour

Emily Forsyth, vocals

Canadian soprano and singer-songwriter Emily Forsyth holds a degree in music performance from Concordia University (Quebec, Canada). Her passion for music and teaching has taken her to Maputo (Mozambique), Ulsan (South Korea), Nagoya (Japan), London and Vancouver. She has taught English, drama and creative writing, participated in classical recitals and operas, and choreographed musicals for children.

More recently, she has presented classical recitals with Yves MOUCHEL and Christian LORANDIN, and traditional song concerts with the Celtic Rose Band. She is currently developing a number of multidisciplinary projects with Rouen-based artists.

Julian Bowers, guitar

Singer-songwriter, guitarist and long-time trumpeter Julian Bowers has been a regular on the Rouen music scene for almost 20 years. He fronts the band Carny Barker, which expresses his love of rock, blues, jazz and funk. He also founded the Celtic Rose Band, in which he and his wife cover traditional Anglo-Saxon and Celtic songs in concerts that take them all over France and the world.

German :

Das Singen von Weihnachtsliedern ist in den angelsächsischen Ländern eine große Tradition. Kinder und Erwachsene treffen sich oft mit der Familie, mit Freunden oder in Gruppen auf der Straße, um zu singen und so dieses wichtige Fest zu feiern. Eine Gruppe aus Mont-Saint-Aignan möchte Sie insbesondere an den Liedern teilhaben lassen, die den harten Winter in ihrer Heimat Kanada erhellen.

Aufführung für alle Altersgruppen

Dauer: ca. 1 Stunde

Emily Forsyth, Gesang

Emily Forsyth ist eine kanadische Sopranistin, Sängerin und Songwriterin, die an der Concordia University in Quebec, Kanada, einen Abschluss in Musikperformance erworben hat. Ihre Leidenschaft für die Musik und das Unterrichten führte sie unter anderem nach Maputo (Mosambik), Ulsan (Südkorea), Nagoya (Japan), London und Vancouver. Dort unterrichtete sie Englisch, Theater und kreatives Schreiben, trat in klassischen Liederabenden und Opern auf und erstellte Choreographien für Kindermusicals.

In jüngster Zeit hat sie klassische Liederabende mit Yves MOUCHEL und Christian LORANDIN sowie Konzerte mit traditionellen Liedern in der Celtic Rose Band gegeben. Derzeit entwickelt sie zahlreiche multidisziplinäre Projekte mit Künstlern aus Rouen.

Julian Bowers, Gitarre

Der Singer-Songwriter, Gitarrist und entfernte Trompeter Julian Bowers ist seit fast 20 Jahren ein Stammgast in der Musikszene von Rouen. Er leitet die Band Carny Barker, in der seine Liebe zu Rock, Blues, Jazz und Funk zum Ausdruck kommt. Er gründete auch die Celtic Rose Band, in der er mit seiner Frau traditionelle angelsächsische und keltische Lieder singt und auf Konzerten in ganz Frankreich und der Welt auftritt.

Italiano :

I canti natalizi sono una grande tradizione nei Paesi anglosassoni. Bambini e adulti si riuniscono spesso con la famiglia, gli amici o in gruppi per strada per cantare e celebrare questa importante festività. Un gruppo di Mont-Saint-Aignan ha voluto condividere con voi alcuni dei canti che allietano i rigidi inverni del loro paese natale, il Canada.

Spettacolo aperto a tutti

Durata: circa 1 ora

Emily Forsyth, voce

Emily Forsyth, soprano e cantautrice canadese, si è laureata in esecuzione musicale alla Concordia University (Quebec, Canada). La sua passione per la musica e l’insegnamento l’ha portata a Maputo (Mozambico), Ulsan (Corea del Sud), Nagoya (Giappone), Londra e Vancouver. Ha insegnato inglese, teatro e scrittura creativa, si è esibita in recital e opere classiche e ha coreografato musical per bambini.

Più recentemente, ha presentato recital classici con Yves MOUCHEL e Christian LORANDIN e concerti di canzoni tradizionali con la Celtic Rose Band. Attualmente sta sviluppando una serie di progetti multidisciplinari con artisti di Rouen.

Julian Bowers, chitarra

Cantautore, chitarrista e trombettista di lunga data, Julian Bowers è un habitué della scena musicale di Rouen da quasi 20 anni. Dirige il gruppo Carny Barker, che esprime il suo amore per il rock, il blues, il jazz e il funk. Ha inoltre fondato la Celtic Rose Band, con la quale, insieme alla moglie, esegue canzoni tradizionali anglosassoni e celtiche in concerti che li portano in giro per la Francia e per il mondo.

Espanol :

Los villancicos son una gran tradición en los países anglosajones. Niños y adultos se reúnen a menudo en familia, con amigos o en grupos en la calle para cantar y celebrar esta importante fiesta. Un grupo de Mont-Saint-Aignan ha querido compartir con ustedes algunos de los villancicos que alegran los duros inviernos de su Canadá natal.

Espectáculo abierto a todos

Duración: 1 hora aproximadamente

Emily Forsyth, voz

La soprano y cantautora canadiense Emily Forsyth es licenciada en interpretación musical por la Universidad Concordia (Quebec, Canadá). Su pasión por la música y la enseñanza la ha llevado a Maputo (Mozambique), Ulsan (Corea del Sur), Nagoya (Japón), Londres y Vancouver. Ha impartido clases de inglés, teatro y escritura creativa, actuado en recitales clásicos y óperas, y coreografiado musicales para niños.

Más recientemente, ha presentado recitales de música clásica con Yves MOUCHEL y Christian LORANDIN y conciertos de canción tradicional con la Celtic Rose Band. Actualmente desarrolla varios proyectos multidisciplinares con artistas de Ruán.

Julian Bowers, guitarra

Cantautor, guitarrista y trompetista de larga trayectoria, Julian Bowers es un habitual de la escena musical de Ruán desde hace casi 20 años. Lidera el grupo Carny Barker, que expresa su amor por el rock, el blues, el jazz y el funk. También fundó la Celtic Rose Band, en la que él y su mujer interpretan canciones tradicionales anglosajonas y celtas en conciertos que les llevan por toda Francia y el mundo.

