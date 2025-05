Traditionnades – Salle Cyrano Bergerac, 14 juin 2025 14:00, Bergerac.

Dordogne

Traditionnades Salle Cyrano Rue du Bois Sacré Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Dans le cadre des Traditionnades organisées par la Confédération Française des Arts et Traditions Populaires, les Abeilles Bergeracoises vous proposent une journée de découverte de nos traditions du Périgord, le samedi 14 juin, à la salle Cyrano (rue du Bois Sacré, Bergerac), à partir de 14h00.

Pour cette journée, lo Bornat dau Perigòrd se joint aux Abeilles Bergeracoises pour vous proposer toutes sortes de démonstrations et initiations de 14h00 à 18h00

dentelle aux fuseaux, tricot, crochet, cardage et filage de la laine, gaufres à l’ancienne, instruments traditionnels, chants en occitan, salon du livre …

Puis un repas Périgord à 19h00, suivi d’un bal trad.

L’entrée est gratuite l’après-midi et pour le bal, seul le repas est payant 8 euros (sobronade, dessert et verre de vin).

Vous pouvez vous inscrire dès à présent. .

Salle Cyrano Rue du Bois Sacré

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 78 46 10

English : Traditionnades

As part of the Traditionnades organized by the Confédération Française des Arts et Traditions Populaires, the Abeilles Bergeracoises are offering a day of discovery of our Périgord traditions, on Saturday June 14th, at the Salle Cyrano (rue du Bois Sacré, Bergerac), starting at 2pm.

German : Traditionnades

Im Rahmen der Traditionnades, die von der Confédération Française des Arts et Traditions Populaires organisiert werden, bieten Ihnen die Abeilles Bergeraces am Samstag, den 14. Juni, im Salle Cyrano (rue du Bois Sacré, Bergerac) ab 14 Uhr einen Tag zur Entdeckung unserer Traditionen im Périgord an.

Italiano :

Nell’ambito delle Traditionnades organizzate dalla Confédération Française des Arts et Traditions Populaires, le Abeilles Bergeracoises organizzano una giornata alla scoperta delle tradizioni del Périgord, sabato 14 giugno, presso la Salle Cyrano (rue du Bois Sacré, Bergerac), con inizio alle ore 14.00.

Espanol : Traditionnades

En el marco de las Traditionnades organizadas por la Confédération Française des Arts et Traditions Populaires, las Abeilles Bergeracoises organizan una jornada para descubrir las tradiciones del Périgord, el sábado 14 de junio, en la Salle Cyrano (rue du Bois Sacré, Bergerac), a partir de las 14 h.

L’événement Traditionnades Bergerac a été mis à jour le 2025-05-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides