Traditionnel concours Ring La Souterraine

Nous avons le plaisir de vous recevoir à notre traditionnel concours de Ring qui se tiendra les samedi 16 et dimanche 17 août 2025.

Ne manquez pas notre soirée « entrecôte-frites » du samedi soir, un moment toujours très apprécié !

Restauration rapide et repas complets seront disponibles tout au long du week-end pour partager un moment de convivialité autour de notre passion.

Venez nombreux pour un week-end sportif, chaleureux et festif !

Pour tout renseignement 06 80 30 24 61 .

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 30 24 61

