Traditionnel repas de chasse – Salle des fêtes Lorignac, 8 juin 2025 12:00, Lorignac.

Charente-Maritime

Traditionnel repas de chasse Salle des fêtes 36 rue de Royan Lorignac Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 12:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

L’ACCA de Lorignac vous invite à son traditionnel repas de chasse !

.

Salle des fêtes 36 rue de Royan

Lorignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 70 65 88

English :

The Lorignac ACCA invites you to its traditional hunting dinner!

German :

Die ACCA von Lorignac lädt Sie zu ihrem traditionellen Jagdessen ein!

Italiano :

L’ACCA di Lorignac vi invita al suo tradizionale pranzo di caccia!

Espanol :

El ACCA de Lorignac le invita a su tradicional almuerzo de caza

L’événement Traditionnel repas de chasse Lorignac a été mis à jour le 2025-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge