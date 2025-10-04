Traditionnel Repas du Panturon Rion-des-Landes
Traditionnel Repas du Panturon Rion-des-Landes samedi 4 octobre 2025.
Traditionnel Repas du Panturon
Rue de Mâa Rion-des-Landes Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
La confrérie du Panturon de Rion des Landes a le plaisir de vous annoncer son traditionnel repas du Panturon.
Menu 18€
Panturon Rionnais
Araignée de Porc à la Plancha Piperade et Frites
Fromage
Dessert
Vin et Café
Sur réservation avant le lundi 29 septembre.
Rue de Mâa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 41 16 03 panturon.rion@gmail.com
English : Traditionnel Repas du Panturon
The Panturon brotherhood of Rion des Landes is pleased to announce its traditional Panturon meal.
Menu 18?
Rionnais Panturon
Pork spider a la Plancha Piperade and French fries
Cheese
Dessert
Wine and Coffee
Reservations required by Monday, September 29.
German : Traditionnel Repas du Panturon
Die Bruderschaft des Panturon von Rion des Landes freut sich, Ihnen ihr traditionelles Panturon-Essen ankündigen zu können.
Menü: 18?
Panturon Rionnais
Schweinespinne à la Plancha Piperade und Pommes frites
Käse
Dessert
Wein und Kaffee
Nur mit Reservierung vor Montag, dem 29. September.
Italiano :
La confraternita Panturon di Rion des Landes è lieta di annunciare il suo tradizionale pasto Panturon.
Menu 18?
Panturon Rionnais
Ragno di maiale alla Plancha Piperade e patatine fritte
Formaggio
Dessert
Vino e caffè
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 29 settembre.
Espanol : Traditionnel Repas du Panturon
La cofradía panturonera de Rion des Landes se complace en anunciar su tradicional comida panturonera.
Menú 18?
Panturón Rionés
Araña de cerdo a la Plancha Piperade y patatas fritas
Queso
Postre
Vino y Café
Es necesario reservar antes del lunes 29 de septiembre.
