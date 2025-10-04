Traditionnel Repas du Panturon Rion-des-Landes

Traditionnel Repas du Panturon Rion-des-Landes samedi 4 octobre 2025.

Traditionnel Repas du Panturon

Rue de Mâa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La confrérie du Panturon de Rion des Landes a le plaisir de vous annoncer son traditionnel repas du Panturon.

Menu 18€

Panturon Rionnais

Araignée de Porc à la Plancha Piperade et Frites

Fromage

Dessert

Vin et Café

Sur réservation avant le lundi 29 septembre.

La confrérie du Panturon de Rion des Landes a le plaisir de vous annoncer son traditionnel repas du Panturon.

Menu 18€

Panturon Rionnais

Araignée de Porc à la Plancha Piperade et Frites

Fromage

Dessert

Vin et Café

Sur réservation avant le lundi 29septembre. .

Rue de Mâa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 41 16 03 panturon.rion@gmail.com

English : Traditionnel Repas du Panturon

The Panturon brotherhood of Rion des Landes is pleased to announce its traditional Panturon meal.

Menu 18?

Rionnais Panturon

Pork spider a la Plancha Piperade and French fries

Cheese

Dessert

Wine and Coffee

Reservations required by Monday, September 29.

German : Traditionnel Repas du Panturon

Die Bruderschaft des Panturon von Rion des Landes freut sich, Ihnen ihr traditionelles Panturon-Essen ankündigen zu können.

Menü: 18?

Panturon Rionnais

Schweinespinne à la Plancha Piperade und Pommes frites

Käse

Dessert

Wein und Kaffee

Nur mit Reservierung vor Montag, dem 29. September.

Italiano :

La confraternita Panturon di Rion des Landes è lieta di annunciare il suo tradizionale pasto Panturon.

Menu 18?

Panturon Rionnais

Ragno di maiale alla Plancha Piperade e patatine fritte

Formaggio

Dessert

Vino e caffè

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 29 settembre.

Espanol : Traditionnel Repas du Panturon

La cofradía panturonera de Rion des Landes se complace en anunciar su tradicional comida panturonera.

Menú 18?

Panturón Rionés

Araña de cerdo a la Plancha Piperade y patatas fritas

Queso

Postre

Vino y Café

Es necesario reservar antes del lunes 29 de septiembre.

L’événement Traditionnel Repas du Panturon Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Tartas